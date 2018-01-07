ملابس عسكرية إسرائيلية في أسواق السعودية!

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نشر موقع أخبار 24 السعودي أن أحد المواطنين السعوديين تفاجأ وهو يتجول بأحد الأسواق التجارية الكبرى بمحافظة جازان، عندما شاهد ملابس البدلة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي معروضة في أحد المحال الشهيرة.



وتقدم المواطن ببلاغ رسمي إلى وزارة التجارة والاستثمار بشأن هذا المتجر؛ خشية تزايد هذه الأنواع من الملابس في الأسواق دون رقابة، موضحًا أنه فوجئ أثناء شرائه ملابس لطفله بوجود هذه الملابس في متجر شهير بجازان، بحسب ما ورد في صحيفة الرياض.



وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة السعودية عبد الرحمن الحسين، "أن الجهات الرقابية تقوم بمعاقبة أي منشأة مخالفة، ويتم استدعاؤها لاستكمال الإجراءات وإيقاع العقوبات النظامية".