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إحباط محاولة تهريب 435 تليسكوبا عبر قناة السويس

6
JANUARY
2018
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أعلنت الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، أن قوات تابعة للإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس، تمكنت من إحباط محاولة تهريب 435 تليسكوبا يحظر توريده إلى مصر.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك": "وردت معلومات لمباحث الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس، مفادها استيراد إحدى الشركات، حاوية مشمولها بضائع عامة، من إحدى الدول العربية، ومتجهه لميناء غرب بورسعيد، وإخفاء صاحب الشأن أصنافا مخالفة لما هو وارد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة".

وأضافت الداخلية في بيانها: "عقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة في حضور صاحب الشأن، وأسفرت أعمالها عن ضبط "435 منظار مكبر" (تليسكوب) مختلفة الأحجام والأشكال مخبأة ضمن مشمول الرسالة، وبمواجهة صاحب الشأن أقر بواقعة الضبط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة".

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