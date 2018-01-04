أوّل تعليق إسرائيلي على راتب السيد نصرالله: هذا ما يتقاضاه وليس 1300 دولار!

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علّق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على المقابلة الأخيرة مع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.



وقال جندلمان: "حتى نصرالله لم يصدق نفسه عندما زعم ضاحكا أنه يتقاضى راتبا 1300 دولار فقط من حزب الله"، مضيفًا أنّ "حزب الله هو أغنى تنظيم في العالم ومدخولاته السنوية تقدر بـ1.1 مليار دولار ومصدرها هو الدعم المادي الإيراني الهائل".



وزعم أنّ "حزب الله يصرف هذه الأموال الطائلة على دفع رواتب ضخمة لقادته وعلى تمويل تورطه في الحروب الأهلية والدمار والقتل الدائر في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى".



وأضاف: "يبدو أن نصرالله نسي عدة أصفار بعد الـ1 والـ3. راتبه الشهري ليس 1300 دولار بل 1,300,000 دولار".

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