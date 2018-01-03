انتحار 16 جنديا اسرائيليا

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كشف تقرير صدر عن الجيش الإسرائيلي عدد العسكريين في صفوف الجيش، الذين انتحروا خلال العام الماضي 2017، وغالبيتهم انتحروا باستخدام السلاح.



وأفاد التقرير بأن 16 عسكريا أقدموا على الانتحار عام 2017، منهم 13 جنديا نظاميا، وضابطان وجندي من الاحتياط.



وقالت رئيسة هيئة الموظفين في الجيش، الجنرال ميراف كيرشنر: "غالبية الجنود المنتحرين استخدموا الأسلحة لوضع حد لحياتهم، لذلك فإن منع السلاح أمر هام يؤدي إلى تقليص عدد حالات الانتحار. مع ذلك كانت هناك حالات شنق وأشياء أخرى".



في عام 2017 توفي في صفوف الجيش الإسرائيلي 55 جنديا، سبعة منهم في هجمات، و16 نتيجة الانتحار، و9 لأسباب طبية، و2 خلال التدريبات، و4 في حوادث طرق للجيش، و8 في حوادث طرق مدنية و9 آخرون في حوادث مختلفة.