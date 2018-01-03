فيديو صادم في السعودية - ممرضات يُثرن موجة غضب عارمة إزاء تصرّفهنّ الصادم مع هذا الرضيع

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تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادماً، يُظهر تصرّف مجموعة من الممرضات اللاإنساني مع أحد الأطفال.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "العربية"، فقد قامت ممرّضة بالعبث واللعب بوجه طفلٍ رضيع، وسط أصوات ضحكات الممرضات الأخريات، في أحد مستشفيات الطائف، ما شكّل موجة غضب عارمة بين السعوديين.

في هذا السياق، أعلن المتحدث الرسمي باسم إدارة الصحة في الطائف، عبدالهادي الربيعي، أنّ "صحة الطائف تحقّقت من الفيديو، وثبت تصويره في مستشفى الأطفال، وباشرت بالتحقيق"، مؤكّداً "أنّ الممرضات المتّهمات أوقفن عن العمل، على أن تنزل عليهنّ أشدّ العقوبات، في حال ثبتت التهمة".