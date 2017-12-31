بالفيديو... ابن سلمان يقود سيارته بنفسه

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو يقود سيارته بنفسه خلال توجهه إلى عزاء أسرة رجل الأعمال ناصر المقيرن، رافقه في أداء واجب العزاء وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

ورأى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن قيادة ابن سلمان لسيارته في تلك المناسبة دليل على تواضعه، مؤكدين أن هذا ما هو معروف عنه.

يذكر أن رجل الأعمال السعودي ناصر بن سليمان المقيرن، توفى يوم الجمعة الماضي، إثر تعرضه لنوبة قلبية، وأقيمت الصلاة عليه عقب صلاة عصر، أمس السبت، في جامع الملك خالد في أم الحمام بالرياض، حسبما ذكرت صحيفة الوئام السعودية.



المصدر: سبوتنيك