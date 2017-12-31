بريطانية تواجه السجن لسنوات في دبي بسبب "نظارة"

A + A -

قال محامو فتاة بريطانية إنها قد تواجه السجن لسنوات في دبي، بعد أن دخلت في شجار في أحد الفنادق مع رجل اتهمها وأصدقائها بسرقة نظارته.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشار المحامون إلى أن موكلتهم اضطرت إلى توقيع اعتراف مطوّل مكتوب باللغة العربية بعد تهديدها باقتيادها إلى السجن إن لم تفعل.



وتبلغ آسا هتشينسون 21 عاما، وكانت تشرب "الشمبانيا" مع أصدقائها في بهو الفندق عند الحادثة، فيما أفلح أصدقائها بمغادرة الإمارات العربية المتحدة إلى بريطانيا وبقيت هي تواجه السجن.



وناشد والدا الفتاة الشخص الذي رفع الدعوى ضدها، وهو سويدي الجنسية، بالتنازل عنها، والرأفة بحال ابنتهم التي اجربت على توقيع الأوراق المكتوبة بلغة لا تفهمها.

المصدر: arabi21