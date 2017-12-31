ملك الأردن يتوعد بملاحقة مسيئين لأمراء تقاعدوا من الجيش

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توعد الديوان الملكي الأردني، السبت، بملاحقة قانونية لمطلقي إشاعات بحق ثلاثة أمراء، تمت إحالتهم للتقاعد من الخدمة العسكرية، نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر بيان الديوان: "تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء؛ فيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وطلال بن محمد".

وأكد أن "الديوان الملكي الهاشمي سيلاحق قانونياً كل من يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكي الأمراء والأسرة الهاشمية".

واعتبر أن "ما نشر من أخبار مختلقة أخيراً، يهدف إلى الإساءة للأردن، والنيل من مؤسساته".

وتابع: "لن تمر مثل هذه الأكاذيب على شعبنا الوفي، ولن تمس وحدته الوطنية، والعلاقة المتينة الراسخة بين أبناء الشعب الأردني والعائلة الهاشمية".

وكانت مواقع إخبارية وصحفات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت أنباء عن أن "ملك الأردن عزل أخوته (فيصل وعلي) وابن عمه (طلال) من الجيش ووضعهم تحت الإقامة الجبرية بسبب تواصلهم مع محمد بن سلمان (ولي عهد السعودية) ومحمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي)".

والأنباء التي وصفها الديوان الملكي بالشائعات قالت إنه "تأكد تحضير السعودية والإمارات لانقلاب في الأردن".

المصدر: alkhaleejonline