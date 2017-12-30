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أبرز الهجمات على كنائس مصر منذ 2011

30
DECEMBER
2017
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قُتل عشرة أشخاص امس الجمعة، في هجوم استهدف كنيسة مارمينا العجائبي بحلوان جنوب القاهرة، وتمكنت الشرطة من قتل أحد منفذي الهجوم واعتقال آخر. ونرصد فيما يلي الهجمات التي تعرضت لها الكنائس في مصر منذ عام 2011.

* أول كانون الثاني 2011:
فجّر انتحاري قنبلة مملوءة بالمسامير خارج كنيسة القديسين في مدينة الإسكندرية بشمال مصر، حيث كان المئات مجتمعين لحضور قداس ليلة عيد الميلاد. ولقي 23 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب أكثر من 100 آخرين إثر الهجوم.

* 16 آب 2013:
تعرضت العشرات من الكنائس وممتلكات المسيحيين للحرق والتخريب، في كثير من أنحاء مصر، خلال يومين من فض قوات الأمن لاعتصامين نظمهما أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة والجيزة.

* 6 كانون الثاني 2015:
مقتل شرطيين في هجوم بالرصاص أثناء حراستهما لكنيسة في محافظة المنيا بجنوب مصر، حيث كان المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بليلة عيد الميلاد.

* 9 نيسان 2016:
مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا وإصابة 112 بجروح، في هجومين استهدفا كنيسة مارجرجس في مدينة طنطا الواقعة في دلتا النيل، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، حيث كان البابا تواضروس الثاني يقود قداسا.

* 11 كانون الأول 2016:
أسفر تفجير انتحاري نفذه إرهابي ينتمي لتنظيم داعش عن مقتل 28 شخصا، في قداس يوم الأحد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والكنيسة البطرسية الملاصقة لمقر الكاتدرائية الرئيسية في القاهرة.

* 29 كانون الأول 2017:
الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان جنوبي القاهرة، ومقتل 10 أشخاص.

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