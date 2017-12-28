رفضت ممارسة الجنس معه... فاعتدى عليها وهي تصلي!

A + A -

قام رجل آسيوي بالإعتداء على إمراه إمارتية تبلغ من العمر 43 سنة، اثناء تأديتها صلاة العصر داخل أحد مساجد دبي، مسبباً لها عاهة مستديمة.



وفي التفاصيل، فقد تلقت المُصابة اتصالًا من شخص لا تعرفه (المتهم) يعرض عليها العمل، قبل يومين من الواقعة، وسألته عن كيفية حصوله على رقم هاتفها، فأبلغها من أحد العاملين بكافتيريا تتعامل معها، فردت عليه " أنا ربة منزل، ولا استطيع العمل خارج المنزل أكثر من ساعتين". لم يكف الرجل عن مضايقة السيدة الأربعينية فحاول الاتصال للمرة الثانية، وتحدث بطريقة غير لائقة، طالبًا منها ممارسة الجنس في إحدى الفيلات.



المجني عليها أصيبت بحالة من الفزع من طلب الجاني خلال مهاتفتها، فأخبرته " أنا امرأة كبيرة، ومتزوجة، ولا أقبل هذه التصرفات المشينة"، إلا أنه أصر على طلبه فأنهت المكالمة، ومن ثم توجهت إلى المسجد لأداة صلاة العصر، وخلال ركعتها الثانية، فوجئت بالمتهم يطرحها على الأرض، ويوجه إليها لكمات مختلفة في وجهها، مسبباً إصابة بليغة لها في عينها اليمنى، وكسراً في عظمة الوجه، بالإضافة إلى إصابات في الصدر والبطن. حسب تحقيقات النيابة العامة.



واعترف المتهم أمام النيابة العامة، أنه على علاقة بالمجني عليها ويعرفها سابقاً ويتواصل معها بشأن البحث عن عمل لها، إلا أنه أنكر قيامه بالاعتداء عليها، لافتاً إلى أن مكان عمله قريب من مكان سكن المجني عليها، وأخذ رقمها من عامل بأحد المطاعم في المنطقة، أخبره بأنها تبحث عن عمل. وتبين من تشخيص الإدارة العامة بالأدلة الجنائية في شرطة دبي، وجود كسور متعددة بالوجه بالمجني عليها، أثرت في حركة الفك، نتيجة بطء التحام هذه الكسور، بالإضافة إلى ازدواجية في الرؤية، سوف تخلف عاهة مستديمة، من المقرر أن تتحدد درجتها بعد فحصها من قبل طبيب عيون، نظراً لأنها مريضة بالسكري.