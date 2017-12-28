وكالة 'بلومبرغ”: أنباء عن إطلاق سراح أميرين سعوديين

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أفادت وكالة 'بلومبرغ” الاقتصادية عن إطلاق سراح أميرين سعوديين ضمن المحتجزين على خلفية حملة تقودها السعودية ضد الفساد منذ بداية الشهر الماضي.



ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع تأكيده السماح لنجلي الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الأمير مشعل بن عبد الله، أمير منطقة مكة سابقا، والأمير فيصل بن عبدالله، بمغادرة فندق 'ريتز كارلتون” وسط الرياض، وهو مكان احتجاز الأمراء والمسؤولين الموقوفين.

أشارت الوكالة إلى أن الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود، وهي مقربة من الملك الراحل عبدالله، نشرت على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورا للأميرين وأعربت عن أفضل تمنيات لهم.