الكوثر: أكثر من 400 شهيد وجريح حصلية جرائم الطيران التحالف في اليمن

A + A -

سقط أكثر من 400 مدني یمني بین شھید وجریح في أخر حصیلة دمویة صادمة لاستباحة طیران تحالف العدوان السعودي لدماء الیمنیین خلال النصف الأخیر من الشھر الجاري.



وافاد موقع المسيرة نت في تقرير ان أكثر من 400 شهيد وجريح هي حصيلة دموية صادمة لاستباحة طيران العدوان لدماء اليمنيين خلال النصف الأخير من الشهر الجاري في جرائم حرب توزعت علي عدة محافظات حيث بلغ إجمالي الشهداء والجرحي في ثلاث جرائم في تعز أكثر من 150 مواطنا غالبيتهم سقطوا إثر استهداف سوق شهرة بالتعزية في حين استشهد تسعة مواطنين وجرح خمسة عشر آخرين في قصف سوق النجيبية في الهاملي كما استشهد ثلاثة آخرين في قصف مدرسة بمنطقة الوجيز بمديرية موزع.

وفي الحديدة وصل عدد الشهداء والجرحي إلي 79 مواطنا في سبع جرائم لطيران العدوان نالت مديرية الخوخة النصيب الأكبر منها بواقع ثلاث جرائم توزعت علي قرية المزارعة وشرق القطابة ومنطقة الطفسة وأدت إلي استشهاد واحد وثلاثين مواطنا وجرح عشرة آخرين.

وفي مديرية الجراحي استشهد تسعة مواطنين كما استشهد ثلاثة آخرون وسط سوق بمديرية حيس إضافة إلي استشهاد خمسة عشر شخصا من أسرة واحدة في قصف العدوان منزلا بمديرية التحيتا.

وفي صنعاء بلغ عدد الشهداء والجرحي 22 شهيدا وجريحا توزعوا كالتالي:

13 شهيداً و4 جرحي حصيلة جريمة العدوان في حي عصر.

5 شهداء وأكثر من 20جريحا علي المجتمعين من أبناء قبيلة أرحب واستشهاد 5 أطفال في سوق الجامعة بالمديرية ذاتها كما استشهد مواطنان في قرية عيال محمد بنهم ومنطقة السواد جنوب العاصمة.

وفي صعدة استشهد وجرح خلال النصف الأخير من هذا الشهر 53 مواطنا فيما بلغت عدد الجرائم 6 كالتالي:

23 شهيدا علي سوق منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية.

11 شهيدا و 8 جرحي جوار إحدي المدارس في مدينة صعدة.

3 شهيدات وجريحتان بعد عزاء في غمار برازح.

استشهاد اثنين علي الطريق العام في منطقة عكوان بمديرية الصفراء واستشهاد امرأتين في منطقة والبة بمديرية الظاهر ومواطن في منطقة آل الشيخ في منبه.

وفي ذمار ارتكبت العدوان جريمة بشعة في مبني مصلحة الجمارك بالمدينة واستشهد 4 مواطنين وجرح 55 أما في مأرب فقد ارتكب العدوان جريمتان إحداها علي موكب عرس نتج عنه 10 شهيدات من بيت عرفج وهيسان بحريب القراميش والأخري في مديرية صرواح واستشهد فيها اثنان.

وفي شبوة ارتكب العدوان جريمتان الأولي أسفرت عن استشهاد 15 مواطنا في منطقة عبية والثانية أسفرت عن استشهاد 8 في منطقة قرين بمديرية بيحان.

وفي البيضاء استشهد 3 وجرح 3 في منطقة الجولف بمديرية القرشية.

ورصدت المسيرة في النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري استشهاد وجرح ما يقارب مائة وتسعين مواطنا وبذلك يتجاوز عدد الشهداء والجرحي خلال هذا الشهر الـ600 مواطن إضافة إلي سقوط أكثر من مائة ضحية في قصف العدوان السعودي الأمريكي مبني مخصص للأسري في الشرطة العسكرية بشعوب.







الكوثر