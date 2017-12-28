living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاحتلال يطلب تمديد اعتقالها...هكذا بدت عهد في المحكمة اليوم

28
DECEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طالب المدعي العسكري الإسرائيلي خلال جلسة محاكمة الأسيرة الطفلة الفلسطينية عهد التميمي تمديد اعتقالها لأسبوع آخر بحجة استكمال التحقيق معها، كذلك تمديد اعتقال والدتها وابنة عمها.

كما رفض رئيس المحكمة العسكرية الإسرائيلية للاستئناف العقيد نتانئيل بنيشو طلب الاستئناف بشأن اعتقال الطفلة الفلسطينية.

واعتقلت عهد من قبل الجيش الإسرائيلي في 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي في بلدة النبي الصالح الفلسطينية وتمّ تصويرها وهي تضرب جندياً في الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام جنود الاحتلال منزل عائلة التميمي في قرية النبي صالح.

وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال تعقيباً على تصدي الفتاة التميمي لجنود الجيش "حتى أهل وأقارب الفتاة عهد التميمي لن يفلتوا من العقاب لطردهم جنود إسرائيليين من قرى رام الله"، مضيفاً "من يعتدي بالنهار يعتقل بالليل".

والجدير بالذكر، أن والد عهد نفى للميادين نت وجود حسابات باسم ابنته على تويتر وشكر كل المتضامين معها في العالم.

 

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout