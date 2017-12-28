الاحتلال يطلب تمديد اعتقالها...هكذا بدت عهد في المحكمة اليوم

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طالب المدعي العسكري الإسرائيلي خلال جلسة محاكمة الأسيرة الطفلة الفلسطينية عهد التميمي تمديد اعتقالها لأسبوع آخر بحجة استكمال التحقيق معها، كذلك تمديد اعتقال والدتها وابنة عمها.

كما رفض رئيس المحكمة العسكرية الإسرائيلية للاستئناف العقيد نتانئيل بنيشو طلب الاستئناف بشأن اعتقال الطفلة الفلسطينية.

واعتقلت عهد من قبل الجيش الإسرائيلي في 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي في بلدة النبي الصالح الفلسطينية وتمّ تصويرها وهي تضرب جندياً في الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام جنود الاحتلال منزل عائلة التميمي في قرية النبي صالح.

وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال تعقيباً على تصدي الفتاة التميمي لجنود الجيش "حتى أهل وأقارب الفتاة عهد التميمي لن يفلتوا من العقاب لطردهم جنود إسرائيليين من قرى رام الله"، مضيفاً "من يعتدي بالنهار يعتقل بالليل".

والجدير بالذكر، أن والد عهد نفى للميادين نت وجود حسابات باسم ابنته على تويتر وشكر كل المتضامين معها في العالم.