وقاحة زائدة - نتنياهو: - سأكون مرشدا سياحيا للمسيحيين

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هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسيحين بعيد الميلاد المجيد، وعرض أن يقوم بدور المرشد السياحي للزوار المسيحيين في رسالة بثها من القدس مذكرا بأنها "عاصمة لإسرائيل".

وظهر نتنياهو في شريط مصور بث على حسابه في "تويتر" عشية عيد الميلاد ووراءه القدس الشرقية.

وقال‭ ‬"بالنسبة للذين يأتون لإسرائيل سوف أصطحبكم في جولة سياحية. في حقيقة الأمر سأكون مرشدكم في هذه الجولة السياحية".

ووصف نتنياهو في هذه الرسالة التي كان عنوانها‭ ‬"عيد ميلاد مجيد من القدس عاصمة إسرائيل" إسرائيل بأنها ملاذ لأقليتها المسيحية التي تمثل 2% من السكان، منوها بأن المسحيين تحت حماية إسرائيل، "إننا نحمي حقوق الجميع في العبادة في الأماكن المقدسة الموجودة خلفي".

وذكر نتنياهو أسماء عدة أماكن للزوار المسيحيين في إسرائيل، من بينها كنيسة المهد في مدينة القدس الشرقية التي يسير فيها الزوار ‬"على خطى المسيح وأصل تراثنا اليهودي-المسيحي".