living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جندية بريطانية تحقق “سابقة داعشية”.. تفاصيل عملية هوليودية

25
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



على غرار فيلم “جي آي جين” الذي لعبت بطولته ديمي مور، دخلت امرأة بريطانية من القوات الخاصة التاريخ كأول جندية من هذه الجنسية تقتل إرهابيين من تنظيم داعش، خلال عملية عسكرية، وذلك قرب الحدود بين سوريا والعراق.

وكانت الجندية البريطانية التي تخدم في فوج الاستطلاع الخاص، واحدة في فريق رتب لمقابلة مخبرة ترشد قوات الأمن عن تنظيم داعش، قالت إنها أجبرت على الزواج من أحد مسلحي التنظيم المتشدد.

وعرضت المخبرة توفير معلومات للقوة البريطانية في مقابل مساعدتها على الهرب بطفلها من داعش، حسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأجري اللقاء بين المخبرة وفريق من القوات البريطانية، يضم عسكريين من القوة الجوية الخاصة وفوج الاستطلاع الخاص وجهاز الاستخبارات، قرب بلدة صغيرة على الحدود بين سوريا والعراق.

وفي طريق العودة، تعرض الفريق لهجوم من مسلحي داعش، إلا أن الجندية، التي لم تذكر الصحيفة اسمها، لعبت دورا كبيرا في مساعدة الفريق على النجاة، وقتلت عددا من الإرهابيين.

ويعتقد أن هذا الحادث وقع في ايلول الماضي، حسب صحيفتي “صن” و”ديلي ميل” البريطانيتين.

وقال مصدر عسكري لـ”صن”: “في كل مرة يظهر بها إرهابي كانت تسقطه قتيلا. وكانت تبلغ زملاءها بما يحدث. عندما عادوا إلى قاعدتهم كان الزملاء يحيونها ويشبهونها بـ(جي آي جين) بطلة الفيلم الأميركي الشهير”.

لكن المجندة البريطانية، حسب المصدر، اعتبرت أنها قامت بواجبها فقط، مشيرة إلى أن النساء قادرات على الخدمة على الجبهات المتقدمة في الحروب مثل الرجال تماما.

وخلال فيلم “جي آي جين” الذي أنتج عام 1997، لعبت مور دور جندية في البحرية الأميركية، وأظهرت دورا بطوليا في مهمة عسكرية حساسة في ليبيا.

يشار إلى أن فوج الاستطلاع الخاص هو وحدة القوات الخاصة الوحيدة في الجيش البريطاني التي تضم نساء، ويشارك الفوج في عمليات عسكرية في أفغانستان والعراق وأيرلندا الشمالية.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout