بعد الولايات المتحدة...دولة ثانية نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس

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أعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس يوم أمس الأحد إنه أعطى تعليمات بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس وذلك بعد بضعة أيام من تأييد حكومته للولايات المتحدة في خلاف في شأن وضع المدينة.



في بيان مقتضب على حسابه الرسمي على فيسبوك قال موراليس إنه قرر نقل السفارة من تل أبيب بعد تحدثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس الأحد.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعترف هذا الشهر بالقدس عاصمة لإسرائيل متراجعا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين ومثيرا غضب العالم العربي وحلفاء بلاده الغربيين