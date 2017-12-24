ارتفاع عدد ضحايا "قرار ترامب" بشأن القدس

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ارتفع إلى 12 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب في 6 ديسمبر الجاري.

والكشف عن الرقم الجديد للضحايا يأتي بعد الإعلان عن وفاة شاب في غزة، الأحد، متأثرا بجروحه من جراء رصاص الجيش الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة في 15 ديسمبر.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، قال، في بيان/ إن "محمد سامي الدحدوح (19 عاما) من جباليا توفي صباح اليوم" الأحد.

وقتل فلسطينيان الجمعة برصاص الجنود الإسرائيليين في مواجهات اندلعت شرق قطاع غزة، إثر مسيرات نظمت بعد صلاة الجمعة احتجاجا على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وسقط عشرة من هؤلاء القتلى في رصاص الجيش الإسرائيلي، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وقتل اثنان في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

ومن بين القتلى في غزة، إبراهيم أبو ثريا، الذي سبق أن فقد ساقيه في قصف إسرائيلي قبل نحو عقد من الزمن، قبل أن يقتل قبل أيام برصاصة قناص من الجيش الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن أبو ثريا، البالغ من العمر 29 عاما، قُتل برصاصة قناص في الرأس، فيما أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن صدمتها مطالبة بفتح تحقيق مستقل.