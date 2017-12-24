العاهل الأردني يغرد للميلاد المجيد

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هنأ العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأحد، المسيحيين في بلاده بقدوم عيد الميلاد المجيد، متنميا عاما مباركا للأردن وأهله.

وقال الملك عبد الله، في تغريدة على حسابه في تويتر، "ونحن نستقبل عيد الميلاد المجيد، أهنئ إخواننا المسيحيين وأتمنى لهم الخير والبركة..".

وأضاف "وأتمنى لوطننا في العام الجديد مزيدا من الازدهار والتقدم بسواعد أبنائه وبناته وإرادتهم الصلبة، التي تثبت دائما أنها أقوى من كل التحديات. عيدا مجيدا وعاما مباركا على الوطن وأهله".

وتحتفل معظم الطوائف المسيحية هذا المساء بعيد الميلاد المجيد، وتتجه الأنظار إلى مدينة بيت لحم بفلسطين، مهد السيد المسيح، حيث سيتوافد آلاف الزائرين المسيحيين للمشاركة في الاحتفالات المقدسة.