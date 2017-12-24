هل سيتم إسقاط الجنسية المصرية عن محمد مرسي؟

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تنظر، اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بمصر دعوى قضائية تقدم بها طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية، لإسقاط الجنسية عن الرئيس السابق محمد مرسي.



وقالت الدعوى إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على «مرسي» وصلت إلى 45 عاما، بعد صدور حكم سابق بإدانته في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية، وذلك يعدّ كافيا لاعتبار مرسي خائنا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه، وفق نص الدعوى.



وأشار محمود إلى أن مرسي يجب إسقاط الجنسية عنه؛ لانتمائه لجماعة الإخوان “الإرهابية”، التي تريد إسقاط الدولة المصرية، وتآمرها على البلاد مع جهات خارجية؛ بغرض زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي بالمخالفة للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. على حد زعمه.