ما جديد قضيّة الأمراء المحتجزين في السعودية؟!

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أعلنت صحيفة "عكاظ" السعودية الأحد، الإفراج عن عددٍ من المحتجزين في قضايا الفساد العام خلال اليومين الماضيين، بعد التوصل إلى تسويات معهم.

وقالت الصحيفة إن أبرز المفرج عنهم وزير حالي ورئيس سابق لإحدى الشركات الكبرى، ولم تذكر هويتهما.

وتزامن ذلك مع خبر أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يشير إلى أن أحد المحتجزين عرض على الجهات المختصة تسوية تؤول بموجبها حصة كبيرة من شركته للممتلكات العمومية.

وكانت "بلومبيرغ" أوردت الأسبوع الماضي نبأ احتجاز عدد إضافي من الأشخاص للتحقيق معهم بموجب الصلاحيات الممنوحة للجنة العليا لمكافحة الفساد العام.