الرياض تطالب الوليد بن طلال بدفع 6 مليارات دولار مقابل حريته

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كشفت مصادر خاصة لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن السلطات السعودية تفاوض الأمير المحتجز الوليد بن طلال على دفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه.

ورفض الأمير السعودى دفع المبلغ، بحسب الصحيفة الأمريكية، لما يشكله ذلك من اعتراف رسمى منه بالذنب والتورط بالفساد.

وأكدت المصادر أن دفع الملياردير لهذا المبلغ والموافقة على التسوية سيتطلب منه «تفكيك إمبراطورته المالية التى بناها عبر 25 عاما»، وفقا لما نقله موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وتقدر ثروة الوليد بن طلال وفق إحصائيات مجلة «فوربس» بـ«18.7» مليار دولار، ما يجعله الرجل الأغنى فى الشرق الأوسط.

ووفقا لمصادر «وول ستريت جورنال»، فإن الوليد يقترح على الحكومة تسوية أخرى تتمثل بمنحها أسهما فى شركته «المملكة القابضة».