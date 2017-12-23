الجيش الاسرائيلي يفرق مسيرة ميلادية سلمية خرجت باتجاه بيت لحم

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أعلنت وكالة “معا” الفلسطينية أن “قوات الجيش الإسرائيلي، فرقت مسيرة سلمية خرجت باتجاه المدخل الشمالي لبيت لحم، ارتدى فيها المشاركون زي “بابا نويل” في إشارة لأعياد الميلاد”.

وأوضحت الوكالة أن “المشاركين خرجوا برسالة مفادها أنه من حق الفلسطينيين في مهد المسيح الاحتفال بالأعياد بسلام مثلهم مثل الآخرين في كافة أنحاء العالم”، مشيرةً الى أن “المشاركين نددوا بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتباره القدس عاصمة لإسرائيل”.

وتجدر الاشارة الى أن الطوائف المسيحية في فلسطين تحتفل يوم غد بعيد الميلاد، حيث يقام قداس في منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية داخل كنيسة المهد.