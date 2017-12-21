بعد دقائق من انتهاء حفل الزفاف خان عروسه.. وهوية الفتاة مفاجأة!

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هذه هي السيدة التي خان عروسه معها...

شاشة نيوز-وكالات- بعد دقائق فقط من انتهاء حفل الزفاف، تقدمت عروس ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة المرج بمصر ضد عريسها وراقصة عقب ضبطهما وهما يمارسان علاقة غير شرعية.

وأمرت النيابة العامة بناء لما تقدم، بحبس عريس والراقصة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ مع الاستماع لبعض شهود العيان على الواقعة.

وفي التفاصيل؛ قدمت عروس بلاغاً رسمياً تتهم فيه راقصة تدعى "سوما" بالاعتداء عليها وضربها بشكل مبرح، بعدما نشبت بينهما مشاجرة لاكتشاف العروس وجود عريسها في أحضان الراقصة بعد انتهاء الفرح بدقائق.

وأوضحت العروس، خلال تحقيقات النيابة، أنها بعد دخولها غرفة نومها مع عريسها استأذنها للخروج والعودة مجددًا.

لكن طال انتظارها فترة طويلة، لتقرر بعدها العروس الخروج من غرفتها والبحث عن العريس المختفي ، لتفاجأ بوجوده في غرفة أخرى بمنزلها مع راقصة الفرح.

الأمر الذي تسبب في نشوب مُلاسنه كلامية حادة بين العروس والراقصة انتهت بضربها والاعتداء عليها.