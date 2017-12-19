نجاة وزيري الدفاع والداخلية من هجوم صاروخي على مطار العريش

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أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، 19 ديسمبر/كانون الأول 2017 مقتل ضابط وإصابة 2 آخرين في استهداف مطار العريش بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق) بإحدى القذائف أثناء زيارة وزيري الدفاع والداخلية للمدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إنه "تم اليوم استهداف مطار العريش بإحدى القذائف، وقد نتج عن الحادث استشهاد ضابط وإصابة 2 آخرين وإحداث تلفيات جزئية بإحدى الطائرات الهليكوبتر".

وأضاف: "قامت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة، وذلك أثناء زيارة القائد العام (وزير الدفاع صدقي صبحي) ووزير الداخلية (مجدي عبد الغفار) لتفقد القوات والحالة الأمنية بمدينة العريش".

ورداً على سؤال الوكالة الفرنسية قال المتحدث العقيد تامر الرفاعي إن الوزيرين "(بخير) ولا يوجد أي شيء".

وكان مطار العريش مطاراً مدنياً إلا أنه أصبح خلال السنوات الأخيرة يستخدم فقط من قبل القوات الجوية المصرية.

وتشهد منطقة شمال سيناء، منذ 2013، اعتداءات متكررة أسفرت عن مقتل مئات من قوات الجيش والشرطة وتبنى معظمها فرع تنظيم الدولة الاسلامية في مصر الموجود بقوة في هذه المنطقة.

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شهدت منطقة شمال سيناء مجزرة مروعة إذ سقط أكثر من 300 قتيل داخل مسجد بلدة الروضة (جنوب العريش) في اعتداء هو الأكثر دمويةً في تاريخ مصر الحديث.

وتشير كل العناصر إلى أن الاعتداء نفذه جهاديون مع أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها بعد.

المصدر: huffpostarabi