بالفيديو - تفاصيل صاروخ "أنصار الله" على الرياض

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سمع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت "رويترز" إن الصحفيين سمعوا دوي انفجار بالرياض ورأوا عمود دخان يتصاعد في سماء العاصمة السعودية.

من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله" إطلاق صاروخ باليستي استهدف قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت قناة المسيرة، التابعة لـ"أنصار الله"، أن "القوة الصاروخية أعلنت إطلاق صاروخ بركان تو إتش الباليستي، على قصر اليمامة في الرياض"، مؤكدة أن الصاروخ استهدف اجتماعا موسعا للقادة السعوديين في قصر اليمامة بالرياض.

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة أنصار الله، إن "الحوثيين أطلقوا صاروخا باليسيتيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء". وأضاف، على تويتر: "القوة الصاروخية لأنصار الله تعلن إطلاق صاروخ بركان "2 إتش" الباليستي على قصر اليمامة في الرياض".

بدوره، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي جنوبي مدينة الرياض، قائلاً إن الصاروخ الباليستي أطلقه لحوثيين من اليمن تجاه العاصمة السعودية الرياض.

من جهتها، قالت قناة الإخبارية السعودية إنه لا يوجد أي بلاغات عن أي أضرار جراء تدمير الصاروخ الباليستي.

في هذه الأثناء، نفى عضو مجلس الشوري السعودي الدكتور صدقة بن يحيى حمزة فاضل، أن تكون جماعة "أنصار الله" اليمنية نجحت في استهداف قصر اليمامة الملكي في مدينة الرياض، قائلا "لم يتمكنوا من ذلك، ولا أظنهم قادرين على استهداف القصر".

وأضاف فاضل، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول: "الحوثيون لا يستطيعون استهداف قصر اليمامة، فهم يدركون جيداً أن نهايتهم سوف تكون في مثل هذا الأمر".

وتابع: "في حالة قيامهم باستهداف القصر الملكي، فإن الحوثيين سيجدون الجيش السعودي كله واقفاً داخل صنعاء في اليوم التالي، وهم لا يستطيعون أن يستهدفوا المملكة، أو النيل منها".

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا، زعموا أنها لحادث اعتراض صاروخ في سماء العاصمة السعودية، يعتقد أنه أطلق من الأراضي اليمنية.