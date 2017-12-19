أمير قطر ينضم الى تويتر.. وهذا ما قاله في أوّل تغريدة له

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دشن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الاثنين، حسابا رسميا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال في أول تغريدة له: "في يوم قطر الوطني نتذكر تضحيات الآباء والأجداد من أجل عزة الوطن وسؤدده".

وأردف: "ونشيد بصلابة شعب قطر في الدفاع عن استقلال وطنه ومنجزاته ومبادئه، ونؤكد العزم على مواصلة طريق البناء والتنمية والكرامة. وكل عام وأنتم بخير".

ويعد تميم بن حمد، ثاني زعيم خليجي يدشن حسابا رسميا موثقا على "تويتر"، بعد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتحتفل قطر باليوم الوطني في 18 كانون الأول من كل عام، وهو ذكرى تولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر، الحكم عام 1878.