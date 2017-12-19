إحباط مخطط لاستهداف كنائس مصرية في الأعياد

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غداة الإعلان عن رفع الحالة الأمنية إلى «القصوى» في مصر، وجهت السلطات ضربة استباقية، أمس، إلى العناصر الإرهابية أدت إلى مقتل 5 مسلحين واعتقال 10 آخرين بنطاق محافظات الإسكندرية والقليوبية والوادي الجديد، خططوا لاستهداف الكنائس خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن قطاع الأمن الوطني رصد تحرك عدد من العناصر الإرهابية، يستهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية للتأثير سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد.

وأسفرت الخطة الموضوعة عن إجهاض ذلك التحرك عن تحديد عناصره وأوكار اختبائهم، حيث تم رصد مجموعة إرهابيين مختبئين داخل وكر بالقليوبية، وعند مداهمتهم فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مقتل 5 عناصر عثر معها على أسلحة وذخائر.

كما أسفرت عمليات المتابعة عن تحديد باقي العناصر المشاركة في المخطط الإرهابي بالقليوبية والإسكندرية والوادي الجديد، حيث تمت مداهمة أماكن اختبائهم واعتقال 10 مسلحين كانوا يتلقون دعماً مالياً من كوادر متطرفة هاربة بشمال سيناء.

وكانت مصادر أمنية أعلنت في وقت سابق عن رفع حالة الاستنفار الأمني في المحافظات القريبة من سيناء، لمواجهة العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية.

وفي حين أفادت قوات حرس الحدود، أمس، أنها اكتشاف ودمرت 4 فتحات أنفاق على الشريط الحدودي مع غزة في شمال سيناء خلال الأيام الماضية، كانت تستخدم في تهريب الأفراد والأسلحة، هاجم مسلحون مجهولون مساء أول من أمس، حافلة لنقل المعلمين في العريش ما أسفر عن إصابة معلمتين بالرصاص.