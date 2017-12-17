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اردوغان يأمل بفتح سفارة تركية في القدس الشرقية

17
DECEMBER
2017
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اسطنبول: عبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد عن الامل في فتح سفارة تركية قريبا في القدس الشرقية بصفتها عاصمة للدولة الفلسطينية، مجددا التنديد بالقرار الاميركي بالاعتراف بالمدينة عاصمة لاسرائيل.

وبدا الرئيس التركي من ابرز منتقدي القرار الذي اعلنه الرئيس الاميركي دونالد ترمب في 6 ديسمبر بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، ودعا في المقابل الدول المسلمة الى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

واحتلت اسرائيل القدس اثناء حرب الايام الستة في 1967 ثم ضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، فيما يطالب الفلسطينيون بشطرها الشرقي عاصمة للدولة التي يطمحون اليها.

وصرح اردوغان اثناء خطاب في كارامان (جنوب) "لان (المدينة) تحت الاحتلال لا يمكننا الذهاب ببساطة لفتح سفارة فيها"، مضيفا "لكن هذا اليوم قريب باذن الله (...) وسنفتتح رسميا سفارتنا هناك".

وتقيم تركيا علاقات دبلوماسية مع اسرائيل ولديها سفارة في تل ابيب وقنصلية في القدس.

وجدد الرئيس التركي مهاجمة قرار نظيره الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الاميركية اليها، واعتبر ذلك ناجما عن "منطق وفكر صهيوني توسعي".

واضاف اردوغان ان الدولة العبرية لا يحق لها "استملاك" القدس التي تشكل "عاصمة المسلمين".

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