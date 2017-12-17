ضبط "أعضاء جنسية" داخل حاوية!

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ضبطت مباحث جمارك بورسعيد في مصر حاوية بميناء غرب بورسعيد قادمة من الصين بداخلها كمية من الأعضاء الجنسية "البلاستيكية" المحظور استيرادها.

وقال مصدر بجمارك بورسعيد، في حديث إلى موقع اليوم السابع المصري، إنه تم استخراج إذن نيابة عامة لفتح الحاوية وذلك نظرا لكونها قادمة باسم توكيل ملاحي فقط ولم يتم فتح بيان جمركي خاص بها، ولذلك لا يتم فتحها إلا بإذن مسبق من قبل النيابة.

وأشار المصدر، إلى أن الحاوية والتي كان مشمولها الأساسي ملابس جاهزة تم فتحها بمعرفة لجنة جمركية وعثر بداخلها على 13 كرتونة: "4 كراتين أعضاء جنسية رجالى، وكرتونتين أعضاء جنسيه حريمى، و8 كراتين منشطات متنوعة" وجار حصر الأعداد النهائية.

وتم تحرير مذكرة جمركية وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.