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السلطات المصرية: اعادة فتح معبر رفح استثنائيا للحالات الانسانية

16
DECEMBER
2017
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أعادت السلطات المصرية اليوم، فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر استثنائيا لأربعة أيام لسفر الحالات الانسانية.

واكدت وزارة الداخلية، أنه "تم دخول 4 حافلات تقل نحو 207 مسافرين فلسطينيين وهم من الطلبة الذين يدرسون في جامعات مصرية وحملة الاقامات في دول عربية وأجنبية، و10 مرضى في الساعة الاولى لفتح المعبر".

واوضحت ان آلية العمل في المعبر "تسير بشكل جيد ونلمس تعاون وتسهيلات يوفرها الجانب المصري لسفر المواطنين ، نأمل ان يفتح المعبر بشكل طبيعي ليكون بوابة المواطنين للعالم الخارجي".

والمعبر مفتوح في الاتجاهين ، وليست هناك قيود على القادمين الى القطاع من مصر.

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