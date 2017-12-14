في أقل من 24 ساعة….مجزرة ثانية لطيران التحالف في تعز اليمنية

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استشهد اليوم الخميس 12 مواطنا إثر استهداف طيران العدوان لسيارات المواطنين في الجسر الرابط بين البرح ومقبنة وحيس بتعز.

وأكد مراسل المسيرة نت في تعز أن طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف سيارة في الجسر الرابط بين البرح ومقبنة وحيس ومناطق مجاورة ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص من المدنيين كانوا على متنها.

وأضاف مراسل المسيرة نت أن العدوان عاود استهداف سيارة أخرى ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين تقريبا.

وأوضح المراسل أنه بسبب العدوان والحصار وانعدام المشتقات النفطية يضطر المواطنون إلى أن يركبوا بعدد كبير على السيارات والتي لا تتوفر إلا نادرا حسْبما أفاد المراسل.

وتأتي هذه الجريمة في أقل من 24 ساعة لجريمة سابقة في مقبنة راح ضحيتها 3 مواطنين من الأبرياء حيث كان العدوان قد استهدفهم وهم على متن سيارتهم بمنطقة مقبنة في تعز.