هذا أول فيلم سيعرض في السينما السعودية

A + A -

نشر الممثل السعودي والمستشار في وزارة الإعلام، عبدالإله السناني، على حسابه على تويتر، قبل يومين، لقطة من الفيلم الهوليوودي Born A king (ولد ملكاً).

وكتب السناني فوق المقطع أن أحداث الفيلم تدور حول زيارة #الملك_فيصل لبريطانيا عام 1919. وأضاف أنه من المتوقع الانتهاء منه، في فبراير/شباط المقبل، وبدء عرضه في دور السينما العالمية، بعد أن يعرض لأول مرة في السعودية.

وأعاد مغرِّدون تداول المقطع، معتبرين أنه قد يكون أول فيلم يعرض في المملكة بعد القرار التاريخي، الذي صدر الإثنين الماضي عن مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ببدء إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة مطلع العام المقبل، بحسب العربية نت.