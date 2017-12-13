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نتنياهو يرد على قمة اسطنبول

13
DECEMBER
2017
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، الفلسطينيين إلى الاعتراف بالأمر الواقع بدلا من التحريض على تصعيد الأوضاع، قائلا إن الكثير من الدول ستعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال نتنياهو: "من الأفضل للفلسطينيين أن يعترفوا بالواقع ويعملوا على إحراز السلام بدلا من التحريض على تصعيد الأوضاع وأن يعترفوا بحقيقة أخرى عن أورشليم (القدس) مفادها أنها عاصمة إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل تصون حرية العبادة لكافة الأديان ونحن الذين نفي بهذا التعهد في الشرق الأوسط كما لا تفي به أي جهة أخرى حيث الجهات الأخرى غالبا ما تخفق وتفشل في ذلك فشلا ذريعا".
وأنهى نتنياهو تصريحه مؤكدا أن "الحقيقة ستنتصر في نهاية المطاف ودول كثيرة سوف تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وستنقل إليها سفاراتها".

تجدر الإشارة إلى أن قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة إسطنبول، بحضور ممثلين عن 48 دولة، بينهم 16 زعيما على مستوى رؤساء أو ملوك أو أمراء للمشاركة في القمة.

وطالب البيان الختامي للقمة جميع دول العالم بالاعتراف بالقدس الشرقية المحتلة، عاصمة لدولة فلسطين.

وعقدت القمة بدعوة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

روسيا اليوم
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