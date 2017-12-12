بالفيديو ... طيار أردني يتحدى ترامب: "نتجه نحو القدس عاصمة فلسطين"

تفاجأ مسافرون على متن إحدى طائرات "الملكية الأردنية" المتجهة من عمّان إلى مطار جون كنيدي في نيويورك الأمريكية، حينما ذكر أثناء وصفه لمسار الرحلة بأنها ستحلق فوق "القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية".



وقال الكابتن يوسف الهملان الدعجة: "سنتجه نحو الأراضي الفلسطينية، ثم إلى الشمال من القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية".



وأضاف الدعجة للمسافرين "بعد القدس سنتجه إلى السواحل الغربية الفلسطينية، البحر الأبيض المتوسط".



وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بشكل كثيف ولقى انتشاراً كبيراً على "فيس بوك" و"تويتر".



الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأربعاء الماضي اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار موجة احتجاجات واسعة في الأردن وباقي دول المنطقة.