مجتهد يكشف تفاصيل "استدراج مساعد ابن نايف" للرياض

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عربي 21 - كشف المغرد الشهير "مجتهد"، تفاصيل مثيرة عن استدراج السلطات السعودية للساعد الأيمن لولي العهد السابق محمد بن نايف.

وأكد "مجتهد"، صحة معلومات نشرها حساب يدعى "الميزان"، بأن السلطات الأمريكية، سلمت نظيرتها السعودية، سعد الجبري، الساعد الأيمن لمحمد بن نايف.

وقال "الميزان": "سعد الجبري - ذراع محمد بن نايف - بعد الإطاحة بابن نايف هرب الى أمريكا. دعاه ابن سلمان للعودة الى المملكة واعتذر بأنه مريض وقال له (أخلص وارجع) لكنه طوّل.. فأتى به ابن سلمان غصب (سلمته أمريكا له بشكل سري)".

وكان "مجتهد"، تحدث في آب/ أغسطس الماضي عن سعد الجبري، قائلا إن ابن نايف كان يعتمد عليه في إنجاز 80 بالمائة من أعماله بوزارة الداخلية، إلا أن محمد بن سلمان أبعده عن مهامه قبل سنتين، بيد أن ابن نايف واصل اعتماده عليه بشكل غير رسمي.

يشار إلى أن سعد الجبري شغل عدة مناصب بوزارة الداخلية، بينها مدير إدارة شؤون الضباط والأفراد بوزارة الداخلية، ومستشار أمني للأمير محمد بن نايف، وعيّن وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضوا بمجلس الشؤون السياسية والأمنية، قبل أن يعفى من جميع مناصبه في أيلول/ سبتمبر 2015.