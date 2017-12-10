تفاصيل صادمة ...خيانة الزوجة مع ابن العم بدأت على 'الواتس آب' وانتهت على الفراش!

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التقي محرر "بوابة الأهرام"، الزوج المخدوع ليروي تفاصيل قيامه بدعوى طلاق زوجته بعد اكتشافه خيانتها مع نجل عمها.

حياة هادئة مستقرة عاشها الزوج مع شريكة العمر حتي بدأ ابن العم يراودها عن نفسها في أحد الأيام طلبت زوجتى الخروج إلي العمل بحجة مساعدتي في ظروف المعيشة الصعبة، فقابلت هذا الأمر بالرفض التام، ولكن بعد تدخل الأهل وافقت علي الذهاب للعمل فاقترحت علي العمل مع نجل عمها في أحد المكاتب الهندسية.

أكمل الزوج حديثه بنبرات يشوبها الندم بدأت زوجتي حياتها تتغير رأسًا علي عقب تأخير بعد انتهاء ساعات العمل المعتادة وعندما نقشتها في ذلك الأمر، بررت ذلك بذهابها لمنزل والدتها للاطمئنان عليها.

لم يكن هذا الموقف وحده الذي بدأت ألاحظه علي زوجتي فقد كانت تمكث بالساعات الطويلة تتحدث عبر "الفيسبوك" و"الواتس آب" حتى خالطنى الشك وبدأت أترقب أمرها.

وينهى الزوج حديثه قائلاً: ذات ليلة اكتشفت خيانة زوجتى مع نجل عمها عبر "الواتس آب" فقمت بمراقبتها حتي كانت الليلة الموعودة، إذا بالزوجة في أحضان نجل عمها فقمت بتحرير محضر زنى، والتوجه لمحكمة الأسرة لطلاقها وتخلصت من زوجة خائنة لتلقي عقابها تحت طائلة القانون.





بوابة الأهرام





