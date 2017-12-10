living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خطة خطيرة.. "نيويورك تايمز" تكشف ما قاله سفراء أميركيون سابقون بإسرائيل عن قرار القدس

10
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



عربي 21-

بعد المعارضة التي واجهت الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب، كتب سويل تشان في صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الغالبية من 11 سفيراً سابقاً في إسرائيل اتصلت بهم الصحيفة، يعتقدون أن خطة ترامب خاطئة وخطيرة ومليئة بالعيوب إلى حد كبير.

وأضاف أن السفراء الـ11 تابعوا عن كثب إعلان ترامب الأربعاء. وحتى أولئك الذين رأوا أن الرئيس الأميركي يعترف بواقع على الأرض اختلفوا معه في هذه المقاربة، التي تقوم على تقديم تنازل ديبلوماسي أساسي من دون الحصول على مكسب ملموس.

استثناء

ولفت إلى أن أحد الاستثناءات كان أوغدين ريد، العضو السابق في الكونغرس الذي تولى منصب السفير لدى إسرائيل بين 1959 و1961، في نهاية ولاية أيزنهاور. وقال: "أعتقد أنه قرار سليم... وليس لدي ما أضيفه". وكان الاستثناء الآخر إدوارد س. وولكر جونيور الذي تولى منصب السفير لدى إسرائيل بين 1997 و1999 إبان ولاية الرئيس بيل كلينتون. وقال: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالوقت...لقد افتقدنا الاعتراف بالحقائق كما هي. كلنا يعلم أن إسرائيل لديها عاصمة، تدعى القدس، وعلى مدى 35 عاماً من خدمتي في الشرق الأوسط لم يتساءل أحد عن ذلك".

الوضع النهائي

وتساءل تشان ماذا عن التخلي عن سياسة تتبعها الولايات المتحدة منذ 1948، ألا وهي أن الوضع النهائي للقدس أمر يجب أن يتقرر في المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وماذا عن الإدانة الصادرة عن الأسرة الدولية؟ وعن ذلك اجاب والكر: "في الحقيقة إنه سؤال عن الخطوط والحدود والوضع النهائي لفلسطين... ولا شيء في ما قاله الرئيس يمنع التفاوض على تسوية لهذه القضية".

سلبيات

ولفت تشان إلى أن هذا الرأي ليس هو السائد. والأكثر تداولاً هو تصور دانيال كورتزر الذي تولى منصب السفير لدى إسرائيل بين 2001 و2005 إبان ولاية جورج دبليو بوش. ورأى كورتزر أن "هناك الكثير من السلبيات، سواء ديبلوماسياً أو في ما يتعلق بظروف عملية السلام في الشرق الأوسط...نحن معزولون دولياً مرة جديدة- باستثناء حكومة إسرائيل، التي تدعم ذلك- ها نحن نسحب أنفسنا من الدور الذي يقول الرئيس إنه يريد أن يلعبه كوسيط سلام".

ويسأل تشان ماذا عن الحجة التي تقول إن عملية السلام التي ترمي إلى إقامة دولتين تغط في سبات عميق وأنها تحتاج إلى من يهزها؟ ويجيب كورتزر بأن "عملية السلام راكدة، وذلك يستدعي القيام بدور دراماتيكي...ولا يستدعي ذلك من الولايات المتحدة الإنحناء وتبني موقف أحد الطرفين وعدم تقديم أي شيء للطرف الآخر".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout