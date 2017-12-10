أوّل عملية بعد قرار ترامب..طعن شرطي إسرائيلي بالقدس المحتلة

A + A -

أفادت مراسلة الميادين في القدس المحتلة بإصابة رجل أمن إسرائيلي بعملية طعن نفذها فلسطيني قرب القنصلية الأميركية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإنّ إصابة رجل الأمن وصفت بالحرجة وتم نقله إلى مستشفى شعاري تصيدق، ووقعت العملية بالقرب من محطة الباصات المركزية غربي القدس المحتلة مقابل إحدى أبنية القنصلية الأميركية.

وتحدث الإعلام الإسرائيلي عنّ أنّ منفذ العملية فلسطيني من الضفة الغربية، وتعرض للاعتقال عندما انتبه أحد المستوطنين إلى ثيابه التي حملت آثار دماء بعد تنفيذ العملية.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال للشبان الفلسطينيين المحتجين تنديداً بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. واعتقلت فجر الأحد الشاب الفلسطيني اسماعيل محم زعلول من بلدة حوسان قضاء بيت لحم، فيما أصيب العشرات في مواجهات جرت ليل السبت في مناطق عديدة من الضفة الغربية بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في قلقيلية بأن طواقم الإسعاف نقلت 9 أشخاص أصيبوا بقنبلة غاز مباشر.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بيت لحم الشمالي. كما اندلعت مواجهات بين الشبان وجيش الإحتلال على المدخل الغربي لبلدة تقوع في بيت لحم.