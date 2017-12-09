السعودية ترحّل أكثر من 50 ألف وافد

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سبوتنيك-





أعلنت السلطات السعودية، ترحيل حوالي 55 ألف وافد من المملكة. جاء ذلك في بيان للحملة السعودية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي انطلقت في 16 تشرين الثاني الماضي حتى أول أمس الخميس.وقالت الحملة، إن السلطات رحلت 30 ألفا و904 وافدا، وأحالت 24 ألفا و432 لاستكمال حجوزات سفرهم، وفق الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس).وأضافت، أن إجمالي عدد الوافدين المخالفين المضبوطين في كافة مناطق المملكة بلغ 171 ألفا و548 وافدا.

كما ضبطت الحملة 1975 متسللا عبر الحدود، معظمهم يمنيون، وتم ترحيل 1585 منهم، بحسب البيان.وأفادت الحملة السعودية بفرض عقوبات فورية بحق 20 ألفا و374 وافدا، وإحالة 22 ألفا و464 وافدا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، فضلا عن إخضاع 14 ألفا و558 وافدا لإجراءات تنفيذ الأنظمة.