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هذه وصية صالح.. كتبها بخط يده قبل مقتله بيوم

8
DECEMBER
2017
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تداول ناشطون يمنيون، ورقة مكتوبة بخط اليد قالوا إنها آخر "وصية" كتبها الرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل مقتله بيوم واحد، ومذيلة بتوقيعه.
 
ونشر هذه الوصية، الشيخ طارق العواضي، شقيق ياسر العواضي، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام والمقرب من الرئيس السابق، حيث أكد أنه تلقاها من أحد أقارب صالح دون أن يفصح عن اسمه.
 
ويعود تاريخ الورقة المكتوبة بخط اليد إلى 3 ديسمبر الجاري، أي قبل يوم واحد فقط من مقتل الرئيس السابق.
 
الاستسلام لهم.
 
وجاء في نص الوصية كما تم تداولها:
 
"إن وجدتم هذه الورقة فاعلموا أن الوطن غالٍ ولا يمكن لنا أن نتهاون فيه، وصيتي لأولادي وشعبي ألا يستسلموا لهؤلاء الميليشيات الإجرامية (الحوثيين) ولا تسلموا لهم اليمن الجمهوري واجعلوكم كابوسا يدق نومهم. وفي هذه اللحظات لا أرى نفسي إلا بين الكثير من الخونة الذين باعوا اليمن بثمن بخس. تحيتي إليكم أيها الشعب اليمني العظيم نلتقي في الفردوس الأعلى".
 
وقد نشر سام الغباري، الصحافي اليمني المقرب من الرئيس اليمني الراحل، صورة الوصية على حسابة بـ"تويتر".
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