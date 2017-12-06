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بالفيديو... آخر ظهور لصالح ومرافقيه قبل مقتله بساعات!

6
DECEMBER
2017
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تداول ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يظهر الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، وعددًا من قيادات حزبه، في أحد المنازل، قبيل مقتله بساعات.

ووفقا للفيديو المتداول ، فقد ظهر من اليمين، العميد، طارق محمد عبدالله صالح، والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، ياسر العواضي، ورئيس الحزب، علي عبدالله صالح، والأمين العام للمؤتمر، عارف الزوكا، وأخيرا، مدين نجل صالح.

وما يؤكد بان هذا الفيديو هو الاخير، فإن هيئة الرئيس السابق، علي صالح، هي نفسها التي ظهر فيها بعد مقتله في الفيديو الشهير الذي تم تسريبه يوم الإثنين.

وتشير بعض التفسيرات، إلى أن لحظة تصوير المشهد، جاءت أثناء استعدادهم لمغادرة موقعهم، وقبيل مقتل صالح ربما بساعات.

وكان حزب المؤتمر الشعبي في اليمن، قد نعى الثلاثاء طارق محمد عبد الله صالح، ابن أخ الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وبحسب بيان للحزب فإن القائد العسكري العميد طارق صالح، قتل خلال اشتباكات مع “أنصار الله”

وأضاف البيان أن “العقيد الركن طارق محمد عبد الله صالح تعرض لإصابة بشظية من صاروخ في الكبد أسعف على إثرها للمستشفى الألماني ومعه الرائد أحمد الرحبي”.

وقبل الإعلان عن مقتل طارق صالح، قالت وسائل إعلام يمنية صباح الثلاثاء إن نجل شقيق صالح تمكن من الهروب إلى محافظة مأرب، الأمر الذي تبين فيما بعد أنه غير صحيح.

المصدر: alalam

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