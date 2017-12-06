السعودية تكشف عن مصير الأموال المصادرة من الأمراء المحتجزين

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كشفت المملكة العربية السعودية، امس الثلاثاء، عن مصير الأموال المصادرة من الأمراء المحتجزين ضمن الحملة ضد الفساد.

أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، أن المملكة أتمت احتجازات الحملة ضد الفساد، وتتوجه لاستغلال مليارات الدولارات المصادَرة في مشروعات التنمية الاقتصادية، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح ماجد بن عبد الله القصبي، أن "هذه الأموال ستستخدم في مشاريع الإسكان، وتلبية احتياجات المواطنين، لأنه مال الشعب"، مضيفاً "لن تستخدم في أية أمور أخرى إلا مشروعات التنمية".

وأجاب الوزير السعودي، حين سئل عما إذا كانت السلطات قد توقفت عن احتجاز أعداد كبيرة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، قال: "حسب معلوماتي هذا هو الوضع، ولكن بكل الأحوال لن تسكت الحكومة حين ترى حالة فساد، وستتحرك بالتأكيد".

واحتجز عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الشهر الماضي وجرى استجواب نحو 200 شخص، وتجميد أكثر من ألفي حساب مصرفي ضمن حملة ضد الفساد قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.