فلسطينيون يحرقون صور ترامب في بيت لحم

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خرج عدد كبير من الفلسطينيين في بيت لحم في مظاهرة نددت بالقرار المرتقب للرئيس الأميركي بخصوص نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وقاموا بحرق صور للرئيس الأميركي.

يأتي ذلك عقب تحذير من القنصلية الأميركية لموظفيها ومواطنيها بعدم التوجه إلى “الضفة الغربية والقدس الشرقية” تحسباً من اندلاع مواجهات على إثر نية الرئيس الأميركي إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وجاء في بيان “القنصلية الأميركية تصدر أوامر لموظفيها ومواطنيها بعدم التوجه للبلدة القديمة بالقدس أو الضفة أو بيت لحم وأريحا خشية من مواجهات وأعمال شغب”.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى سلسلة اتصالات مع قادة عرب الثلاثاء أبلغهم فيها نيته إعلان نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة من تل أبيب، وسط ردود فعل عربية ودولية مستنكرة لخطوة ترامب المرتقبة.