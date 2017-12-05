بالفيديو - نبوءات القذافي التي تحققت تفجر الإنترنت

A + A -

نشرت على شبكة الإنترنت نبوءات غريبة للرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، قبل موته حول مستقبل أوكرانيا. وقد تبين أن القذافي نجح في التنبؤ بالعمليات العسكرية في أوكرانيا قبل أن تبدأ، وفقا لـ"روسيسكي ديالوغ".

ووفقا للرئيس السابق لليبيا الذي قتل نتيجة الانقلاب، فإن المشكلة تكمن في أن أوكرانيا كانت تريد ضمانات لاستقلالها، وترغب كثيرا في الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي.

وقد زار القذافي مرارا كل من أوكرانيا وروسيا. وكانت زيارته الأخيرة لأوكرانيا في عام 2008. حينها التقى الزعيم الليبي مع يوشينكو وتيموشينكو.