بعد الغموض حول مصيره.. هذا هو مكان النجل الأكبر للرئيس علي عبد الله صالح بعد هروبه

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أكدت مصادر يمنية وصول العميد طارق محمد صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح إلى محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري في المحافظة، لموقع "المشهد اليمني"، إن طارق محمد، وهو قائد القوات الخاصة التي تعتبر الأكثر تدريبا وتسليحا، تمكن من الهروب ليصل إلى مدينة مأرب برفقة عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي.

من جهته، وجه محافظ مأرب سلطان العرادة، رسالة إلى كل قيادات المؤتمر بالعاصمة، وفي بقية المحافظات، دعا فيها كل من ناله ظلم الحوثي في المؤتمر وغيرهم إلى مأرب، وقال: "قلوبنا وبيوتنا مفتوحة للجميع".

هذا، وأعلن أحمد علي عبد الله صالح، النجل الأكبر للرئيس الراحل، في بيان منسوب له، أنه سيقود شخصيا المعركة ضد قوات الحوثيين في اليمن.

وقال أحمد صالح، على خلفية مقتل والده، أمس الاثنين، في كمين: "سأقود المعركة حتى طرد آخر حوثي من اليمن"، متعهدا بأن دماء والده "ستكون جحيما يرتد على أذناب إيران".