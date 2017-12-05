عائلة علي عبد الله صالح تتوعّد الحوثيين: - أبواب جهنم فُتحت!

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توعّد توفيق صالح عبد الله صالح آل عفاش، ابن أخ الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الحوثيين "بردّ قوي" بعد مقتل عمه.



وفي منشور كتبه على موقع "فيسبوك" قال صالح: "قد فُتحت عليهم أبواب جهنم والشعب لهم بالمرصاد من كل محافظات الجمهورية"، مشددًا على أن "الثوره مستمرة والكهنوت الى زوال ولن تنطفئ الشرارة مهما فعلوا".



من جهة أخرى، نقلت "العربية" بيانًا منسوبًا لأحمد أحمد علي عبد الله صالح، النجل الأكبر لصالح، يقول فيه: "والدي وقف في وجه العمالة لإيران. عملاء إيران عاثوا فسادا في اليمن لمدة 3 سنوات"، وتابع قائلاً: "دماء والدي ستكون جحيما يرتد على أذناب إيران"، بحسب القناة السعودية.