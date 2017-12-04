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نشر توفيق صالح عبد الله صالح آل عفاش، ابن شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، تدوينة على موقع "فيسبوك"، الاثنين، توعد فيها الحوثيين "برد قوي" بعد مقتل عمه صالح.

وقال توفيق صالح عبد الله صالح إن "الشرارة لن تنطفئ"، مشددا على أن "أبواب جهنم فتحت على الحوثيين".

كما أكد في تدوينته أن "الشعب اليمني بالمرصاد لجماعة الحوثي في كل محافظات اليمن".

واختتم تدوينته قائلا إن الرئيس اليمني السابق "عاش بطلا".

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، الاثنين، مقتل الرئيس اليمني السابق، الأمر الذي أكده حزب "المؤتمر الشعبي العام".

كما نشرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، صورا وشريط فيديو قالت إنها جثة الرئيس اليمني السابق.

عائلة صالح بعد مقتله: أبواب جهنم فتحت على الحوثيين

المصدر : وكالات

نشر توفيق صالح عبد الله صالح آل عفاش، ابن شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، تدوينة على موقع "فيسبوك"، الاثنين، توعد فيها الحوثيين "برد قوي" بعد مقتل عمه صالح.



وقال توفيق صالح عبد الله صالح إن "الشرارة لن تنطفئ"، مشددا على أن "أبواب جهنم فتحت على الحوثيين".



كما أكد في تدوينته أن "الشعب اليمني بالمرصاد لجماعة الحوثي في كل محافظات اليمن".



واختتم تدوينته قائلا إن الرئيس اليمني السابق "عاش بطلا".



وأعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، الاثنين، مقتل الرئيس اليمني السابق، الأمر الذي أكده حزب "المؤتمر الشعبي العام".



كما نشرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، صورا وشريط فيديو قالت إنها جثة الرئيس اليمني السابق.