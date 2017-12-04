لحظة توقيف سيارة علي عبدالله صالح قبل مقتله (صورة)

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نشر ناشطون صورة قالوا إنها تعود لموكب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لحظة توقيفه وقبل مقتله على أيدي مقاتلين ينتمون لجماعة الحوثي.

وأظهرت الصورة المتداولة مجموعة من المقاتلين يتبعون على ما يبدو لجماعة الحوثي متمركزين بالقرب من موكب صالح قبل استهدافه.

ولم يتسن لـ”إرم نيوز” التأكد من صحة الصورة المتداولة.

وتداول ناشطون كذلك صورًا قيل إنها تعود للسيارة التي كان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح يستقلها، قبل أن يتعرّض موكبه لكمين حوثي، حيث يعتقد أن الحوثيين قتلوه رميًا بالرصاص. وتظهر الصور تعرّض السيارة للإعطاب على ما يبدو بإطلاق نار.

وذكرت تقارير محلية أن الحوثيين مثّلوا بجثة صالح بعد قتله.

وكانت مصادر سياسية مقرّبة من صالح، أكدت في وقت سابق لـ”إرم نيوز” أن الحوثيين قتلوا صالح وعددًا من مرافقيه، بعد أن نصبوا له كمينًا مسلحًا، في مديرية خولان، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

ووفق ذات المصادر اعترض موكب صالح في مديرية خولان، المتاخمة لمحافظة مأرب، من الجهة الجنوبية الغربية، وأمطروه بوابل من الرصاص.

وتسيطر قوات الحكومة الشرعية، على محافظة مأرب، ويرجّح أن صالح كان في طريقه إليها، غير أن المصادر لم تفصح عن ذلك.

eremnews