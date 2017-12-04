التعليق الأول للحوثي بعد مقتل علي عبدالله صالح.. وهذا ما كشفه!

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وصف زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك بدرالدين الحوثي، يوم مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بأنّه "يوم إستثنائي وعظيم، وهو يوم سقوط المؤامرة"، متوجهاً "بالتبريك إلى الشعب اليمني، الّذي انتصر على مؤامرة خطيرة استهدفته"، ومشيراً إلى أنّ "رجالنا نجحوا في التغلّب على كلّ المكائد والمؤامرات، ونحن تصدّينا لمؤامرة كانت تنفذّها مليشيات عميلة وخائنة".

وحيا الحوثي في الخطاب الأول الذي تلا مقتل صالح "الأجهزة الأمنية ومؤسّسات الدولة الّتي بذلت جهداً كبيراً للتصدّي لمؤامرة الميليشيات الخائنة ونشيد بأبناء القبائل اليمنية الّتي تصدّت للمؤامرة الخطيرة"، مشيداً بـ"الموقف المسؤول والواعي للشرفاء والأحراء في المؤتمر الشعبي العام".

وشدد الحوثي على "أنّنا اليوم عبرنا هذه المحنة الكبيرة وتمّ إسقاط مؤامرة شكّلت تهديداً جديّاً لليمن في أمنه واستقراره"، قائلاً: "كنّا ندرك هذه المؤامرة قبل أن تقع وسعينا كثيراً إلى منعها بطريقة أخوية ولكن الطرف الآخر كان يتهرّب دائماً".