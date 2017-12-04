بالصورة - قُتل مع علي عبد الله صالح.. من هو؟!

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قتل عارف الزوكا أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يقوده الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، في العملية التي اغتيل خلالها الأخير، الاثنين.

وأفادت مصادر في الحزب أن الزوكا كان بين قتلى الهجوم الذي استهدف موكب صالح، وهو في طريقه إلى سنحان قرب العاصمة صنعاء.

يذكر أن الزوكا شغل سابقاً عدة مناصب وهي: رئيس المؤتمر الشعبي العام فرع محافظة شبوة، رئيس لدائرة الإدارة والخدمات بالأمانة العامة، أميناً عاماً مساعداً للمؤتمر الشعبي العام لقطاع التعليم والشباب والطلاب، وكيل لمحافظة إب، وكيل أول لأمانة العاصمة صنعاء، وزيراً للشباب والرياضة.